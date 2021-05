Feier von 42 Personen am Lambsheimer Weiher

Lambsheim. Eine Gruppe von 42 Personen hat sich am Samstagabend am Lambsheimer Weiher aufgehalten. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, haben diese am See gefeiert. Die Beamten erstellten gegen die Beteiligten Anzeigen wegen Verstößen gegen die bestehenden Corona-Regelungen.

AdUnit urban-intext1

Noch am selben Abend wurde in das am Lambsheimer Weiher befindliche Kiosk eingebrochen. Entwendet wurden diverse Waren und Bargeld. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise hierzu werden von der Polizei unter den Telefonnummern 06233/3130 und 06237/9341100 entgegengenommen. Informationen können auch per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.degegeben werden.