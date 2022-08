Feier des Patroziniums in Viernheim: Weihe, Prozession und Gottesdienst

Viernheim. Am Sonntag, 14. August, feiert die katholische Kirche in Viernheim am Vorabend von Maria Himmelfahrt das Patrozinium der Marienkirche.

Es beginnt um 19 Uhr auf dem Vorplatz vor der Hildegardkirche mit der Kräuterweihe. Die Gemeinde lädt die Besucher und Besucherinnen dazu ein, auch selbst Kräuter mitzubringen. Eine Gruppe von Frauen aus der Gemeinde hat Kräutersäckchen hergestellt. Auch diese werden geweiht und nach dem Gottesdienst gegen eine Spende abgegeben. Anschließend führt eine Lichterprozession zur Marienkirche. Der Prozessionsweg verläuft durch die Johann-Sebastian-Bach-Straße, die Neuhäuserstraße, Am Königsacker, Holzstraße und Mannheimer Straße.

Die Anwohner werden gebeten, dafür ihre Häuser zu schmücken. In der Marienkirche schließt sich die Eucharistiefeier an.