Fehler beim Spurwechsel - Verkehrsunfall in Grünstadt

Grünstadt. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagmorgen beim Versuch die Fahrspur zu wechseln, einen Unfall in Grünstadt verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie gegen 9 Uhr zunächst von der Kirchheimer Straße nach links in die Industriestraße abbiegen und hatte sich bereits auf dem Linksabbiegerstreifen eingeordnet. Dann wechselte sie wieder auf den rechten Fahrstreifen, um weiter geradeaus in Richtung Kirchheim zu fahren. Dabei übersah sie einen in dem Moment parallel neben ihr fahrenden Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2 500 Euro.

