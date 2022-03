Das Mekka der innovativen Kunstrasenfußballplätze befindet sich laut Tobias Engert, Dritter Vorsitzender des FC Ober-Abtsteinach (FCO), in Abtsteinach - und das in gleich zweifacher Hinsicht. Zum einen entwickelt und stellt die Firma Morton Extrusionstechnik diese Kunststofffasern her, zum anderen hat der FCO auf seinem Sportplatz einen Meilenstein im Bereich „Waste Field“ gesetzt. „Sie sind

...