Fastenpredigt mit Lammert und Schavan

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert und die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan kommen zu Fastenpredigten in den Dom in Speyer. Lammert ist an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) der erste Sprecher der dreiteiligen Reihe „Im Puls“, mit der die Tradition der Fastenpredigten in der fast 1000-jährigen romanischen Kathedrale wieder aufgenommen werde, teilte das Bistum Speyer mit. Schavan predige dann am 16. März. Als Abschluss werde Bischof Karl-Heinz Wiesemann am 23. März die dritte Predigt halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In den vergangenen zehn Jahren wurden am Dom keine Fastenpredigten gehalten“, sagte Domdekan und Domkustos Christoph Kohl. Das Format habe zuvor verschiedene Stadien durchlaufen und zuletzt keinen großen Zuspruch mehr erhalten. „Das möchte das Domkapitel mit seiner Initiative ändern.“ Es gehe darum, Fastenpredigten in „ansprechende und zeitgemäße Form“ zu bringen.

Anregungen und Impulse

Zur Tradition der Fastenpredigten gehöre, erfahrene Prediger „von außen“ einzuladen, die den Zuhörern geistliche, theologische und gesellschaftliche Anregungen geben sollten. „Dadurch sollen neue Impulse gesetzt werden, die zu jener Umkehr einladen, die das Ziel der Österlichen Bußzeit ist“, erklärte Kohl.

Mehr zum Thema Fastenpredigten im Dom Norbert Lammert und Annette Schavan halten Fastenpredigten in Speyer Mehr erfahren Dom Norbert Lammert spricht in Speyer den Impuls zur Fastenzeit Mehr erfahren

Dem Domkapitel gehe es um Menschen, die von außerhalb des Bistums kämen und zugleich in der katholischen Kirche verwurzelt seien. Lammert und Schavan würden gut passen. „Wir erwarten anregende Impulse.“ Inhaltliche Vorgaben seien den CDU-Politikern nicht gemacht worden. Eingebettet würden die halbstündigen Predigten von Gebetstexten am Beginn und Ende der Andacht sowie von Orgelmusik. Der Rahmen von einer Stunde soll nicht überschritten werden. dpa