Neustadt/Weinstraße. Die Polizei hat am Mittwochmittag bei Neustadt an der Weinstraße einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Test habe ein Ergebnis von 3,7 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Seinen Führerschein musste der 56-Jährige abgeben. Er war zuvor Zeugen aufgefallen, weil er auf einer Bundesstraße in Schlangenlinien gefahren war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1