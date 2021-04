Wiesbaden. Binnen 24 Stunden sind in Hessen fast 2000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) meldete in der Nacht auf Freitag 1995 neue Fälle. Insgesamt wurden in Hessen seit Beginn der Pandemie 221 480 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona starben, erhöhte sich um 13 Todesfälle auf 6351.

Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, stieg wieder über die 140-er Marke und lag bei 142,8. Am Vortag lag sie bei 138,1. Die höchsten Werte mit einer Inzidenz von über 200 haben die Stadt Offenbach (265,6), der Landkreis Hersfeld-Rotenburg (240,2) und der Kreis Fulda (227,2).

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 357 Covid-19-Patienten, 172 von ihnen wurden beatmet (Stand 8.19 Uhr). 1718 von 1961 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, allerdings auch von Menschen mit anderen Krankheiten.