Farbeimer verursachen Brand auf Lagerplatz in Lorsch

Lorsch. In Lorsch ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Feuer auf einem Lagerplatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren auf dem Gelände gelagerte Farbeimer in Brand geraten. Das Feuer habe dann zwischenzeitlich auf abgestellte Lagercontainer, einen Wohncontainer sowie eine geparkte Zugmaschine übergegriffen. In dem Wohncontainer im Bereich "Im Daubhart" hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen auf. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist mittlerweile beendet.

Eine Warnung an die Bewohner, Fenster und Türen aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten, wurde aufgehoben. Der Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich. Den Polizeiangaben zufolge kann derzeit Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, da es auf dem Gelände in den vergangenen Monaten bereits dreimal gebrannt hatte.