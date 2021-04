Farbbeutel an der Hauswand - Zeugen gesucht

Weinheim. Unbekannte Täter haben bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fassade eines Zweifamilienhauses im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach beschmutzt. Sie bewarfen das Anwesen in der Cestarostraße mit rund 20 Farbbeuteln, die an der Hauswand barsten, so dass diese nun auf der gesamten Fläche verschmiert ist. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/100 30 zu melden.

