Familienfeier mit 45 Personen aufgelöst

Odenwald. Insgesamt 45 Erwachsene und Kinder hat die Polizei bei einer Familienfeier im Odenwald festgestellt. Die Beamten beendeten die Party für ein Neugeborenes am Samstag in Bad König schließlich aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, teilte die Behörde am Montag mit. Bei der ausgelassenen Feier, zu der auch Gäste aus anderen Bundesländern und dem Ausland angereist waren, seien Mindestabstände und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen nicht eingehalten worden.

Gegen alle 45 Feiernden wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Neunzehn Personen sehen zudem einer Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz entgegen.