Falschgeld im Supermarkt - Zeugen gesucht

Speyer. Ein junger Mann hat am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Speyer mit Falschgeld gezahlt. Nach Polizeiangaben zahlte der Mann gegen 15:26 Uhr mit einem 50 Euro- Schein und verließ den Supermarkt im Weißdornweg, bevor der Kassiererin auffiel, dass es sich dabei um Falschgeld handelte. Gegen 16:30 Uhr erschien der Mann erneut und versuchte wieder, mit einem 50 Euro-Schein zu bezahlen. Noch bevor die Polizei verständigt werden konnte, flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann. Er ist etwa 180 cm groß, ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und hat kurze blonde Haare, sowie einen blonden, mittellangen Bart. Er spricht akzentfrei Deutsch. Hinweise können unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de abgegeben werden.

Die Polizei gibt wichtige Verhaltenstipps im Umgang mit Falschgeld:

- Informieren Sie, auch bei Verdacht auf Falschgeld, umgehend die Polizei.

- Geben Sie das Falschgeld nicht an den Vorbesitzer zurück und geben Sie das Falschgeld auch nicht anderweitig weiter.

- Versuchen Sie Spuren zu sichern und stecken Sie das Falschgeld in einen Briefumschlag. Fingerabdrücke sind wichtige Spuren!

- Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei und geben Sie sachdienliche Hinweise.

- Unternehmen Sie nichts, wodurch Sie sich selbst oder andere Personen in Gefahr bringen!

