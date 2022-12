Falschfahrer auf L 516 bei Grünstadt ausgewichen - und im Graben gelandet

Grünstadt. Im Graben gelandet ist am Freitagmorgen ein Autofahrer bei Grünstadt – weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Nach Angaben der Polizei war der 34-Jährige auf der L516 von Kirchheim in Richtung Grünstadt unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Einmündung in die Bundesstraße kam dem Autofahrer auf seinem Fahrstreifen ein dunkler Kleinwagen entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Autofahrer stark nach links und fuhr über den Gegenfahrstreifen. Er kam von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass er mit dem Auto in den Graben stürzte. Kurz darauf kam er zum Stehen. Am Fahrzeug war die Vorderachse gebrochen. Außerdem lösten die Airbags aus. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr einfach weiter.