Falscher Wasserwerker in Haßloch – Ehepaar bestohlen

Haßloch. Ein Betrüger hat sich in Haßloch als Wasserwerker ausgegeben und mit seinen Komplizen ein älteres Ehepaar bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, erklärte der Unbekannte am Montagnachmittag den Senioren an der Tür, er sei ein Mitarbeiter der Wasserwerke und müsse eine Überprüfung durchführen. Nachdem er ins Haus gelangt war, lenkte der Betrüger die 87 und 84 Jahre alten Eheleute ab, sodass seine beiden Komplizen unbemerkt hinein kommen konnten. Sie durchwühlten die Wohnung und erbeuteten Goldschmuck im Wert von 3000 Euro. Die Täter konnten in einem blauen Kleinwagen, in dem ein Fahrer wartete, entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Rufnummer 06324 9330 melden.

