  Falscher Arzt versucht Angst vor Corona auszunutzen

Leimen/Nußloch. Mit der Angst vor Corona hat ein Betrüger am Montagnachmittag versucht, Geld zu verdienen. Wie die Polizei mitteilt, habe der bislang noch unbekannte Mann hierfür zwei Personen in Leimen und Nußloch angerufen. Dabei gab er sich als vermeintlicher Arzt der Uniklinik Heidelberg aus.

AdUnit urban-intext1

Gegen 16.30 Uhr meldete sich der Mann bei einem 79-Jährigen in Leimen und stellte sich als Professor Wagner vor. Seine Tochter bräuchte wegen einer Corona-Erkrankung 40.000 Euro für einen speziellen Impfstoff. Eine im Hintergrund weinende Frau wurde zur Untermauerung seiner Aussage als dessen Tochter präsentiert. Misstrauisch rief der Senior seine Tochter an und der Schwindel flog auf. Einen weiteren Anruf erhielt eine 67-jährige Nußlocherin gegen 18 Uhr. Der Anrufer stellte sich als in diesem Fall Professor Weber vor und berichtete, dass die Tochter der Frau mit hohem Fieber in die Uniklinik eingeliefert worden sei. Für fünf Impfampullen eines amerikanischen sollte sie 25.000 Euro in bar zahlen. Auch die 67-Jährige wurde misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Informationen werden unter der Telefonnummer 0621/1744444 entgegengenommen.