Falsche Polizisten stehlen Frau aus Plankstadt Goldbarren im Wert von 70.000 Euro

Plankstadt. Die Täter, vermeintliche Polizeibeamte, führten die über 80-jährige Frau mit einer altbekannten Masche und nach mehreren mehrstündigen Telefonaten derart in die Irre, dass sie im Laufe des Gründonnerstages ihre Goldbarren aus ihrem Bankschließfach holte und am Karfreitag, gegen 4 Uhr, einer unbekannten weiblichen Person übergab, schreibt die Polizei am Dienstag in ihrem Bericht.

Was war passiert: Bereits am späten Mittwochabend des 13. April hatte ein "falscher" Polizeibeamter bei der Seniorin angerufen und von der Festnahme dreier Bulgaren erzählt. Deren Komplize, ein Mitarbeiter der Plankstadter Volksbank, hätte ihre Goldbarren gegen Attrappen ausgetauscht. Bei einer Razzia seien die Original-Goldbarren bei dem Volksbank-Mitarbeiter sichergestellt worden. Um Fingerabdrücke zu sichern, solle die Seniorin die Attrappen aus ihrem

Schließfach holen und einer verdeckten Ermittlerin übergeben. Selbstverständlich solle die Frau Niemandem von der geheimen Aktion erzählen.

Die Seniorin, die offenbar durch die langen, teilweise über eine Stunde dauernde Telefonate, nicht mehr Aus noch Ein wusste, übergab die Goldbaren schließlich vor ihrer Wohnung in der Berliner Straße an eine junge Frau. Diese soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, um die 1,65 Meter groß, von normaler Statur, akzentfrei Deutsch gesprochen und eine rote Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Die Plankstadterin bemerkte schnell ihren Fehler und informierte einen Angehörigen, der seinerseits Anzeige bei der Polizei erstattete.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt nie Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444.