Falsche Polizeibeamte erbeuten 130.000 Euro - Geldübergabe in Mannheim und Heilbronn

Mannheim/Heilbronn. Eine Frau ist am Dienstag, 11. Januar, von falschen Polizeibeamten um 130 000 Euro betrogen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag mitteilten, soll die Frau am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, einen Anruf einer weinenden Frau erhalten haben. Diese schilderte, die Tochter der Angerufenen zu sein und einen Unfall gehabt zu haben, bei dem ein Mädchen zu Tode gekommen sei.

Das weitere Gespräch soll dann eine andere Frau, die sich als Polizistin ausgab, geführt haben. Die angebliche Beamtin teilte mit, dass sie zur Freilassung ihrer Tochter einen Geldbetrag von 130 000 Euro zahlen müsse. Nach einem darauffolgenden Telefonat, in dem sich ein Mann als Staatsanwalt ausgab, soll sich die Angerufene für eine erste Geldübergabe in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr in die Luisenstraße in Heilbronn begeben haben. Den Anweisungen folgend übergab sie einem etwa 1,70 Meter großen, untersetzten Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren mit dunklen Augen, dunklen kurzen Haaren, leichtem Schnurrbart, schlammfarbener Windjacke und Umhängetasche in einer orangenen Tasche mit weißen Punkten (siehe Bild) einen Geldbetrag von 50 000 Euro.

Tasche © Polizeipräsidium Mannheim

Zweite Geldübergabe in Mannheim

Anschließend fuhr die Angerufene zunächst zur Bank, um weiteres Bargeld abheben zu können und danach gemäß den weiteren telefonischen Anweisungen nach Mannheim. Dort soll sie zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in der Augustaanlage auf eine untersetzte, etwa 1,60 Meter große Frau, die eine dunkle Perücke mit hellen Strähnen trug, getroffen haben. Diese trat an das Auto der Betrogenen heran und hielt dieser eine Louis-Vuitton-Tasche des Modells "Galliera" mit Monogram-Muster hin, in die die Geschädigte einen weiteren Bargeldbetrag in Höhe von 80 000 Euro hineinlegt haben soll. Auf der Rückfahrt und bei Gesprächen mit Angehörigen sei der Betrug schließlich aufgefallen.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07131/104-4444 entgegengenommen.

Mit der gleichen Masche versuchten Betrüger, einen Mann in Ostfildern (Kreis Esslingen) am Donnerstag um sein Erspartes zu bringen. Von dem Anruf unter Druck gesetzt, übergab der Senior laut Polizei Gegenstände mit sechsstelligem Wert an einen Komplizen der Anruferin. Später flog auch dieser Betrug auf (mit dpa).