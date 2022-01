Falsche Impfnachweise: Ermittler gehen in der Region gegen Betrüger vor

Rhein-Neckar. Gefälschte Impfausweise sowie Blankozertifikate für Schnelltests haben Fahnder der Ermittlungsgruppe "Zertifikat" bei Durchsuchungen in der Region gefunden. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie des Polizeipräsidiums Mannheim heißt, seien am Mittwoch in den frühen Morgenstunden insgesamt zehn Objekte in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis sowie ein weiteres Objekt in Rheinland-Pfalz durchsucht worden.

Die zehn Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 55 Jahren sollen in Apotheken gefälschte Impfpässe oder Impfnachweise vorgelegt haben, um so ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Mitarbeitende der betroffenen Apotheken hätten die Polizei informiert, teilweise fielen die gefälschten Nachweise auch bei Kontrollen auf, hieß es weiter.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie der Polizei in diesem Zusammenhang dauern weiter an. Aktuell bearbeiten die Fahnder der Ermittlungsgruppe "Zertifikat" über 200 Verfahren für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Das Gros richtet sich gegen Einzelpersonen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse.