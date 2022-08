Falsche Handwerker stehlen Goldschmuck von Schwetzinger Seniorin

Schwetzingen. Ein Mann hat sich in Schwetzingen als Handwerker ausgegeben und so einer 80-jährigen Frau Goldschmuck mit einem vierstelligen Wert gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte der unbekannte Täter sich Zutritt zur Wohnung der Seniorin in der Scheffelstraße, indem er angab, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen. Wegen einer Baustelle in der Nähe glaubte die Frau ihm.

Während der angeblichen Arbeiten fiel der Frau auf, dass sie ihre Haustür nicht verschlossen hatte, was die dem angeblichen Handwerker sagte. Dieser soll sich daraufhin verabschiedet und die Wohnung verlassen haben. Erst danach fiel der Seniorin auf, dass jemand Schubladen in ihrem Schlafzimmer durchwühlt und den Schmuck gestohlen hatte.

Vermutlich zwei Täter

Den Täter beschrieb die Geschädigte wie folgt: Männlich, ca. 45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der Mann soll eine blaue Arbeitshose, ein weißes T-Shirt und eine Base Cap getragen haben. Zudem soll er mit einem hessischen oder rheinländischen Dialekt gesprochen haben. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass der falsche Handwerker Unterstützung hatte. Der zweite Täter soll das Schlafzimmer durchsucht haben, während der andere Mann die Seniorin ablenkte.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet Zeugen, die zu genannter Zeit auffällige Personen im Bereich der Scheffelstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06202/2880 zu melden.