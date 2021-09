Falsche Handwerker erbeuten Halskette und 20.000 Euro

Worms. Trickdiebe haben am Montagnachmittag eine Halskette und 20.000 Euro Bargeld bei einem Wormser Ehepaar erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich ein Unbekannter unter dem Vorwand das Leitungswasser in dem Mehrparteienhaus zu prüfen, Zutritt zu der Wohnung. Im Bad sollten die 72-Jährige und ihr 70-jähriger Ehemann dann die Klospülung, den Wasserhahn und die Dusche laufen lassen, damit er die Wasserqualität kontrollieren könne. Nach fünf bis sieben Minuten verließ der Täter die Wohnung wieder. Diese Zeit nutzte offenbar ein Komplize, um ungestört in der Wohnung nach Wertgegenständen zu suchen.

Der Täter wird als etwa 160 bis 170 cm groß beschrieben. Er hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare, sowie einen schwarzen Dreitage-Bart. Er sprach außerdem Deutsch mit einem leichten Akzent. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose, sowie kurzen Socken und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Personen, die Hinweise machen möchten, können sich unter der Rufnummer 06241/8520 oder per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.