Schwetzingen. Ein Räucherofen ist am Montagabend in Schwetzingen in Brand geraten und hat einen angrenzenden Bauwagen entzündet. Nach Angaben der Polizei bemerkten Passanten gegen 17.45 Uhr das Feuer im Brühler Sträßchen und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine falsche Inbetriebnahme des Räucherofens ursächlich für das Feuer. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt.

