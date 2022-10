Fahrzeuge überschlagen sich bei Unfall auf A 67 - drei Menschen verletzt

Lorsch. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 67 zwischen Lorsch und Gernsheim sind am späten Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren gegen 22.50 Uhr nach einem Überholvorgang zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach der Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, überschlugen sich und kamen im Wald rechts der Fahrbahn zum Liegen. Alle Insassen, insgesamt drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35 000 Euro.

