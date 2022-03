Schwetzingen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmüdungsbereich der Auffahrt zur B535 in Schwetzingen sind am Dienstagabend zwei Personen verletzt worden. Ersten Informationen nach kollidierten gegen 19.30 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander. Die Mannheimer Straße ist nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort gesperrt, ebenso die Ausfahrt von der B535 aus Richtung Mannheim kommend. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Näheres ist nicht bekannt.

