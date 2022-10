Fahrzeugbrand in Wiesloch - Messplatzstraße wieder offen

Wiesloch. Ein Fahrzeug ist am Dienstagmorgen in der Messplatzstraße in Wiesloch aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, verständigte eine Autofahrerin gegen 7 Uhr die Feuerwehr, da sie bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges quoll. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, dennoch wurde das Fahrzeug total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 20 000 Euro.

Die Messplatzstraße war zwischen den Einmündungen "Zum Keitelberg/Münchäckerweg" und "Zur Tuchbleiche" komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nachdem eine Fachfirma die verschmutzte Straße gereinigt hatte, wurde der Verkehr kurz nach 12 Uhr wieder freigegeben.