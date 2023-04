Fahrzeugbrand in Germersheim

Germersheim. Ein Fahrzeug hat am Freitagmittag in Germersheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hörte die Fahrerin einen Knall aus dem Motorraum und fuhr auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes in Sondernheim, um ihren Wagen zu überprüfen. Aus dem Motorraum kam zunächst Rauch bis der Brand schließlich in ein offenes Feuer überging. Ihr Fahrzeug rollte zudem gegen einen geparkten Wagen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden liege bei mindestens 6.000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1