Fahrzeugbrand auf Westtangente - Fahrbahn zeitweise gesperrt

Weinheim. Ein brennender Lastwagen im Bereich Westtangente und B 38 in Weinheim hat am Dienstagvormittag eine Straßensperrung verursacht. Nach Angaben der Polizei platze gegen 10 Uhr ein Reifen des Anhängers, der letztlich in Flammen aufging.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Am Anhänger, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von mindestens 15 000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Streckenabschnitt rund um den Einsatzort zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der betroffene Anhänger wurde mittlerweile beseitigt und die Fahrbahn gereinigt.