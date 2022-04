Ketsch. Aufgrund eines brennenden Fahrzeuges ist die A 6 am Dienstagabend zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim-Rheinau/Schwetzingen etwa 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen.

Mittlerweile wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden wieder freigegeben. In der entgegengesetzten Richtung ist die linke Fahrspur wieder befahrbar. Nach Angaben der Polizei dauern die Bergungsarbeiten derzeit noch an. Die Ursache des Fahrzeugbrandes ist bislang noch unklar, es ist jedoch von einem technischen Defekt auszugehen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.