Fahrzeug überschlägt sich nach Unfall auf L530 bei Epfenbach

L530/Epfenbach. Bei einem Verkehrsunfall auf der L530 ist ein 21-jähriger Autofahrer am Samstagmittag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann die Strecke von Helmstadt kommend in Richtung Epfenbach, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Durch das Entgegenlenken überschlug sich das Auto dabei mehrfach und kam erst nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L530 kurzzeitig voll gesperrt werden.

