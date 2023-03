Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision in Waldsee

Waldsee. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag auf der Ortsumgehung Waldsee (L533) hat sich ein Fahrzeug überschlagen. In der langgezogenen Kurve zwischen dem Kreisverkehr Neuhofener Straße und der Einmündung zur Rehhütter Straße kollidierte ein 54-jähriger Autofahrer mit einer entgegenkommenden 72 Jahre alten Fahrerin, berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen des 54-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Er erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Die 72-Jährige kam im Feld zum Stehen und blieb unverletzt. Sie gab an, kurz vor dem Unfall einen Schwindelanfall am Steuer erlitten zu haben. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihren Führerschein sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ortsumgehung voll gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 zu melden.

