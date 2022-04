Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Walldorf. Als ein 27-Jähriger am Sonntagmorgen auf der L723 zwischen Walldorf und Wiesloch beim Überholvorgang die Kontrolle verlor, ist er von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend mehrfach überschlagen. Dies teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-jährige BMW-Fahrer die L723 von der Autobahn A5 kommend in Richtung Wiesloch und überholte auf Höhe der Dietmar-Hopp-Allee ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Nach dem Überholvorgang verlor der 27-Jährige auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam auf den Grünstreifen und beschädigte dort mehrere Verkehrsschilder. Im weiteren Verlauf überschlug sich der BMW mehrfach und kam im Kreuzungsbereich der Wieslocher Straße auf der Seite liegend zum Stehen. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf eine Strecke von über 250 Metern. Der Fahrer des BMWs und sein 25-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in örtliche Krankenhäuser. An dem BMW entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L723 in Richtung Wiesloch gesperrt. Die Sperrung konnte kurz vor 07.00 Uhr aufgehoben werden. Der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Walldorf sowie das Polizeirevier Wiesloch befanden sich im Einsatz.

