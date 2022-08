Schwetzingen. Ein Fahrzeug hat sich in Folge eines Wildwechsels am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, auf der B 291 zwischen dem Ortsausgang Schwetzingen und dem Abzweig zur L 599 überschlagen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde die Strecke in beide Richtungen aufgrund der Unfallaufnahme und des Einsatzes des Rettungsdienstes gesperrt. Über das Verletzungsausmaß der Beteiligten liegen noch keine Erkenntnisse vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1