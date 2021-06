Weinheim. Ein Fahrzeug hat sich am Donnerstagabend auf der A5 bei Weinheim überschlagen. Wegen des Unfalls wurde ein Fahrstreifen in Richtung Heidelberg gesperrt, teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit. Der Unfall hatte sich kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg ereignet. Das Ausmaß des Unfall sei zunächst noch unklar gewesen, berichtete ein Polizeisprecher.

AdUnit urban-intext1

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.