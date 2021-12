Fahrzeug überschlägt sich auf B 39 - Zwei Verletzte

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B39 sind am frühen Samstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 35-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Hockenheim-Süd und Hockenheim-Mitte in Fahrtrichtung Mannheim als er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Halt. Der 35-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Während den Reinigungs- und Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der B39 gesperrt.

