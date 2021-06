Fahrzeug überschlägt sich auf B 291 zwischen Walldorf und Oftersheim

Oftersheim. Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der B 291 zwischen Walldorf und Oftersheim mit ihrem Fahrzeug überschlagen und leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei kam die 30-Jährige aus bislang unbekannter Ursache zwischen der Ausfahrt Golfplatz und der Ostkurve des Hockenheimrings von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Erdwall und schließlich in die Leitplanke.

Die 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4500 Euro. Die B 291 wurde zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von 20 Uhr bis etwa 21.50 Uhr voll gesperrt.