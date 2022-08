Fahrzeug überschlägt sich auf A 659 bei Weinheim – 50.000 Euro Sachschaden

A659/Weinheim. Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat sich am Samstagmorgen auf der A 659 mit seinem Wagen überschlagen. Gegen 5 Uhr morgens befuhr der Mann nach Angaben der Polizei die Autobahn von Mannheim kommend in Richtung Weinheim und wollte am Autobahnkreuz auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und weil er zuvor Alkohol getrunken hatte, kam der 31-Jährige zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke und mehreren Verkehrszeichen. Danach überschlug er sich mit dem Fahrzeug und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 31-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Durch den Unfall wurde die 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein sechs jähriges Kind, das ebenfalls im Auto saß, blieb unverletzt, kam aber dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Auffahrt auf die Autobahn 5 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Fahrbahnreinigung bis 7.30 Uhr gesperrt.