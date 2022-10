Fahrzeug schleudert von A65 nach Auffahrunfall - Unfallverursacher flüchtig

Landau. Durch einen Auffahrunfall ist ein Fahrzeug am Freitagabend von der Fahrbahn der A65 geschleudert und der Unfallverursacher geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer kurz vor Mitternacht in Richtung Landau unterwegs als ein schwarzer Mercedes C-Klasse am Wörther Kreuz mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam und ihm auffuhr. Er geriet ins Schleudern und kam erst im Grünstreifen zum Stehen während der Mercedes davon fuhr. An dem verunfallten Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

