Fahrzeug mit Anhänger mehrfach überschlagen

Michelstadt. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag bei Michelstadt ist eine Person leicht verletzt worden. Ein Fahrzeug, dessen Anhänger mit einem Auto beladen war, fuhr nach Angaben der Polizei auf der B 45 in Fahrtrichtung Bad König. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über den hin und her schlingernden Anhänger und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug-Gespann überschlug sich mehrfach und kam auf den Rädern zum Stehen. Das transportierte Auto überschlug sich ebenfalls und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Insgesamt liegt der Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn teilweise mehrere Stunden gesperrt werden.

