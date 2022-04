Sinsheim. Zwei Fahrzeuge sind in Sinsheim am Mittwochnachmittag verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, überschlug sich eines der beiden gegen 16.15 Uhr in der Dührener Straße. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Personen verletzt. Ursache und Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

