Neckargemünd.

In Neckargemünd hat sich ein Pkw am Sonntagabend überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofsstraße, Höhe Ortseingang Neckargemünd. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Derzeit gibt es noch keine Informationen über den Unfallhergang sowie mögliche Verletzte. Derzeit ist die Straße gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst befinden sich im Einsatz.