Fahrzeug fährt in Brückengeländer – rund 9000 Euro Schaden

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Überführungsstraße in Hockenheim ist am Sonntag ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 19.30 Uhr war ein 52-Jähriger BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Hockenheim-Talhaus unterwegs. Auf Höhe der Brücke, die über den Gartenschaupark sowie die B39 führt, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in das Brückengeländer. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, der Schaden am Brückengeländer wird auf rund 3000 Euro geschätzt.