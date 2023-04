Fahrt von Mannheim nach Mainz endet für 28-Jährigen in Haftanstalt

Rhein-Neckar. Die Fahrt von Mannheim nach Mainz hat am Donnerstag für einen 28-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt geendet. Nach Angaben der Polizei rief ein Zugbegleiter die Beamten, da ein Mann ohne den erforderlichen Fahrschein die S 6 genutzt hatte. Nach Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Mainz stellten die Polizisten bei der Personenkontrolle fest, dass gegen den Somalier außerdem ein Haftbefehl bestand. Da 28-Jährige die geforderten 500 Euro Geldstrafe nicht bezahlte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht.

