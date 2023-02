Fahrt ohne Führerschein endet für 33-Jährigen in Neustadt im Gefängnis

Neustadt. Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Donnerstagabend in Neustadt an der Weinstraße festgenommen worden. Aufmerksam wurde die Polizei auf den 33-Jährigen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ferner bestanden gegen ihn zwei offene Haftbefehle.

Da er die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er muss sich nach Angaben der Polizei nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren muss sich der Halter des Wagens ebenfalls strafrechtlich verantworten, da dieser das Fahrzeug dem 33-Jährigen zur Nutzung überließ.