Fahrschülerin auf L596 bei Schriesheim auf Motorrad verunglückt - schwer verletzt

Schriesheim. Eine Fahrschülerin ist am Montagnachmittag auf der L596 bei Schriesheim während einer Fahrstunde mit dem Motorrad verunglückt und hat sich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 18-Jährige mit ihrem Fahrlehrer in Richtung Ursenbach unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad verlor und stürzte. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das Zweirad bergen.

