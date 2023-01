Heidelberg. Aufgrund eines brennenden Fahrradunterstandes im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ist am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, der Zugverkehr für rund eine halbe Stunde eingestellt worden. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort stand direkt am Bahnhof in der Hardtstraße der leerstehende Unterstand aus Holz in Vollbrand. Während den Löscharbeiten war der Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

