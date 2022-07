Winden. Ein stark alkoholisierter Mann ist am Freitagabend mit seinem Fahrrad in Winden gestürzt. Während der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest 2,67 Promille, teilte die Polizei mit. Weiterhin bestand ein offener Haftbefehl gegen den 36-Jährigen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

