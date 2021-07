Fahrradsturz durch abbiegendes Auto in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim. Ein 8-jähriges Kind ist am Freitagmorgen, 9. Juli, gegen 8 Uhr beim Fahrradfahren von einem abbiegenden Auto in Böhl-Iggelheim erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Bismarckstraße in Richtung Hauptstraße. Laut Zeugenaussagen soll die Autofahrerin das Kind beim Abbiegen übersehen haben. Das gestürzte 8-jährige Kind zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. Das Fahrrad wurde unter dem Auto eingeklemmt. (mit pol)

