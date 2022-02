Speyer. Weil sein Fahrradlenker sich in einer Pferdeleine verhakt hat, ist ein 57-Jähriger am Dienstag in Speyer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte soll der Mann mit seinem Fahrrad die Verlängerung des Otterstadter Weges befahren haben, als ihm eine 37-Jährige auf ihrem Pferd entgegenkam. Beim Vorbeifahren verhakte sich dann der Lenker in der Pferdeleine, was zum Sturz des Radfahrers führte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

