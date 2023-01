Ludwigshafen. Eine 46-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Heinigstraße in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 48-jähriger Autofahrer gegen 12.30 Uhr die Radfahrerin beim Ausfahren aus einer Tiefgarage touchiert. Die Radfahrerin befuhr den Fahrradweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung. Die 46-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und dem Rettungsdienst übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1