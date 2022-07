Fahrradfahrerin bei Kollision mit Lkw in Worms schwer verletzt

Worms. Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag ist eine Fahrradfahrerin in Worms schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 43-jähriger Lkw-Fahrer von der Speyrer Straße nach rechts in die Schönauer Straße ab. Dabei kollidierte er mit einer zeitgleich die Schönauer Straße überquerenden 38-jährigen Radfahrerin. Diese wurde unter dem Lkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich ist derzeit noch voll gesperrt.

