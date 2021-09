Fahrradfahrer wirft Rad mehrfach auf Auto - Zeugen gesucht

Frankenthal. Ein Fahrradfahrer hat am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr sein Rad mehrfach auf die Motorhaube eines PKWs geworfen. Zuvor war es, nach Polizeiangaben, zwischen ihm und dem Autofahrer beinahe zu einem Verkehrsunfall in der Albertstraße in Frankenthal gekommen. Der Radfahrer schlug zudem mit einen massiven Gegenstand derart auf die Windschutzscheibe des Autos, dass diese zu Bruch ging. Danach flüchtete er.

Bei dem Unbekannten handelt es sich um eine männliche Person mittleren Alters, welche ein schwarzes Oberteil trug und einen khaki-farbenen Rucksack bei sich hatte. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/9341-100 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de abgegeben werden.