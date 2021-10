Fahrradfahrer schlägt um sich

Speyer. Ein aggressiver Fahrradfahrer hat in Speyer für einen Einsatz gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 47-Jährige einen Autofahrer provoziert. Der 53-jährige Mann aus Speyer war mit seinem Pkw auf der Martin-Greif-Straße unterwegs, als der Radfahrer sein Fahrrad vor dessen Auto schob und stehenblieb. Laut der Polizei verharrten beide Parteien einige Minuten in dieser Situation, bevor der 53-Jährige ausstieg und den 47-Jährigen zur Rede stellte. Dieser griff unvermittelt mit Faustschlägen an, bis Passanten einschritten. Der aggressive 47-Jährige wurde durch die Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 2,26 Promille.

